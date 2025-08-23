¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢½»¿Í¤Î½÷À­¤ò¥Ê¥¤¥Õ¤Ç»É¤·¤Æ»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤ÆÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢°äÂ²¤¬¡ÖÈá¤·¤ß¤ËÊë¤ì¡¢º®Íð¤·¤¿¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿²ñ¼Ò°÷¤ÎÃ«ËÜ¾­»ÖÍÆµ¿¼Ô¤Ï20Æü¡¢¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢½»¿Í¤ÎÊÒ»³·Ã¤µ¤ó¤Î¶»¤Ê¤É¤ò¥Ê¥¤¥Õ¤ÇÊ£¿ô²ó»É¤·¡¢»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤ÎÂáÊá¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÊÒ»³¤µ¤ó¤Î°äÂ²¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÈÈ¿Í¤¬ÂáÊá¤µ