◇プロ野球セ・リーグ 巨人4-1DeNA(23日、東京ドーム)巨人の阿部慎之助監督が試合後、先発し4勝目を挙げた井上温大投手について語りました。巨人の攻撃陣は岡本和真選手が2打席連続のホームランを放ち連勝に貢献。「素晴らしいホームラン2本で素晴らしかったです。もうホームラン出てるので、（状態は）いいでしょうね」と称賛しました。6回途中無失点で今季4勝目（7敗）をあげた井上温大投手については「まだ借金があるピッチャー