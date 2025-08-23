カレーでおなじみのCoco壱番屋の創業者、宗次徳二さんは、経営を退いた後、社会貢献に力を注いています。第二の人生は「恩返し」と語る宗次さんは、ウクライナから避難した人々の支援を続けていて、音楽を通じて人々の心も支えています。 ■今や“世界のココイチ”に…創業者の「カレーなる人生」 名古屋市中区にある「CoCo壱番屋」。カレーを注文しているのは、創業者の宗次徳二さんです。