?Ç¯¤Îº¹45ºÐº§?É×ÉØ¤¬ºÆÅÙ°¦¤òÀÀ¤¤¤¢¤¦?45ºÐº¹º§?¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢¤ª¾Ð¤¤³¦¤Î?¥ì¥¸¥§¥ó¥É?¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö·ëº§15Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿2¿Í¤¬ÀÀ¤¤¤ò¿·¤¿¤Ë¤¹¤ë¡Ø¥Ð¥¦¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡Ù¤ò¤¢¤²¤µ¤»¤ÆÄº¤­¡¢82ºÐ¤È37ºÐ¤ÎÂç¿Í¤Ê¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¤ò»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÄÖ¤ê¡¢É×¤Î²ÃÆ£Ãã¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²ÃÆ£°½ºÚ¡£°½ºÚ¤Ï¾åÉÊ¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥É¥ì¥¹¡¢Ãã¤Ï¥Ô¥ó¥¯¥°¥ì¡¼¤Î¥¿¥­¥·¡¼¥É¤Ë¿È¤ò