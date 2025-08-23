8月23日、タレントの秋元真夏が、都内でフォトブック『淡淡』（幻冬舎）のお渡し会を開催。イベント前には記者会見に登壇し、撮影エピソードを明かした。 【画像】秋元真夏、記念会見でサプライズに喜ぶ ▪️素がみえるフォトブック「心から楽しんでいる感じが出ている」 秋元真夏は1993年8月20日生まれ、埼玉県出身。乃木坂46の一期生としてデビューし、グループでは二代目キャプテンを務