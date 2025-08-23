福田善之さん（羽鳥直志さん撮影）劇作家で演出家の福田善之（ふくだ・よしゆき、本名鴻巣泰三＝こうのす・たいぞう）さんが21日午後3時10分、肺炎のため川崎市高津区の高齢者施設で死去した。93歳。東京都出身。葬儀は近親者で行う。喪主は長男鴻巣冬太郎（こうのす・ふゆたろう）さん。後日、お別れの会を行う予定。東大卒。1960年代に演劇界の旗手として活躍、能楽師で演出家の観世栄夫さんらと活動した。60年安保闘争を真