女子ゴルフ国内ツアー・CATレディース女子ゴルフの国内ツアー・CATレディースは23日、神奈川・大箱根CC（6652ヤード、パー72）で2日目が行われた。今季レギュラーツアー初出場となった淺井咲希（小杉CC）は2バーディー、7ボギー、1ダブルボギーの79で、通算14オーバー。出場選手の中では最下位で、予選落ちした。ただ「ちょっとずつダメな原因というか、こういうことをもうちょっとやらないといけないとかも、今日結構明確になっ