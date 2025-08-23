6月3日から6月28日までの間に藤枝市に住む70代の女性が約130万円相当の暗号資産をだまし取られる特殊詐欺事件がありました。 特殊詐欺事件にあったのは、藤枝市在住で無職の70代の女性です。 警察によりますと、6月3日に女性宅の固定電話に厚生労働省の職員を名乗る男から「あなたのマイナンバーカードを使って大量に眠剤を買った人がいる」と電話があったということです。 その後、石川県警の警察官を名乗る男や、