8月22日（金）、文化放送が協力するイベント「ハマサイトの夏祭り」が浜松町・汐留ビルディング外構及びJR浜松町駅 交通広場にて開催され、5000人が集まり、大盛況のうちに幕を閉じた。 「ハマサイトの夏祭り」は、浜松町の夏の風物詩としてライブステージや屋台グルメが楽しめるイベントで、毎回賑わいを見せている。16回目の開催となった今年もスペシャルゲストとしてTRFのリーダー・DJ KOOが“BON DANCE”DJ