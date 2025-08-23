¿ÛË¬Ç·À¥Åç¤Î¸æ³Ù²Ð¸ý¤Ç23Æü¸á¸å£´»þ9Ê¬¤ËÇúÈ¯ÅªÊ®²Ð¤¬¤¢¤ê¡¢Ê®±ì¤¬²Ð¸ý¤«¤é1200m¤Î¹â¤µ¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ê®±ì¤ÏÆîÅì¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Ê®²Ð·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë¤Ï1¤Î²Ð¸ý¼þÊÕµ¬À©¤¬·ÑÂ³Ãæ¤Ç¡¢ µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢²Ð¸ýÃæ¿´¤«¤é¤ª¤ª¤à¤Í1.5¥­¥í¤ÎÈÏ°Ï¤Ç¡¢Âç¤­¤ÊÊ®ÀÐ¤Ë·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 23Æü21»þ¤«¤é24»þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢²Ð¸ý¤«¤éËÌÅìÊý¸þ¤Ë¹ß³¥¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ ¡¦ ¡¦ ¡¦