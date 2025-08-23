【MLB】パドレス 2ー1 ドジャース（8月22日・日本時間23日／サンディエゴ）【映像】大谷、185キロの“幻の一打”偉大なる先輩からの初アーチは残念ながら幻に終わってしまった。ドジャースの大谷翔平投手はこの日のパドレス戦に「1番・DH」で先発出場。パドレスの先発・ダルビッシュ有投手との対決に注目が集まったが、6回までに3回勝負して、結果は2打数ノーヒット1四球とダルビッシュに軍配が上がったが、惜しい当たりもあった