1992年3月、仮設住宅の視察に訪れた宮沢喜一首相（中央）を案内する鐘ケ江管一島原市長（左）＝長崎県島原市1990年の長崎県の雲仙・普賢岳噴火以降に災害対応を指揮し、「ひげの市長」として知られた元島原市長の鐘ケ江管一さんが22日夜に肺炎のため94歳で亡くなったことを受け、地元関係者から23日、悼む声が上がった。災害資料を展示する「雲仙岳災害記念館」（島原市）の杉本伸一館長は「思いを継いで災害の記憶と教訓を伝え