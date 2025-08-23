「巨人４−１ＤｅＮＡ」（２３日、東京ドーム）巨人が３連勝。貯金を６月３０日以来の「２」とし、３位ＤｅＮＡとのゲーム差を３・５に広げた。五回、先頭の岡本が均衡を破る左越え１０号ソロ。２試合連続の一発を放つと、七回にはバックスクリーン左へ２打席連続となる１１号ソロ。主砲の完全復活を告げる２発で主導権を握った。試合後は２日連続のお立ち台に上がり“和真節”。「試行錯誤しながらやっているので、頑張り