「巨人４−１ＤｅＮＡ」（２３日、東京ドーム）４番の岡本が２打席連続本塁打と完全復活。巨人・阿部監督は「素晴らしいホームラン２発で。素晴らしかった」と絶賛した。打線が四回まで無安打に抑えられた中で、チーム初安打が五回の岡本の先制ソロとなった。「攻めきれずにいたが良い形で。岡本が口火を切ってくれた」と振り返った。先発の井上は六回途中無失点に抑える好投で、５月２１日の阪神戦（甲子園）以来となる４勝