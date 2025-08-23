広島の比嘉寿光球団ファーム管理部次長（４４）が２３日、母校・沖縄尚学の夏の甲子園初優勝を祝福した。同校の比嘉公也監督（４４）とは沖縄尚学で同級生の間柄。「いや本当にね、やってくれたよね」と興奮気味に振り返った。比嘉氏は現在、ＳＧＬで行われる２軍戦に帯同中。試合が１７時開始のため、決勝戦は甲子園で観戦した。「優勝の歴史的な瞬間を見られてね、本当に良かったです」と話した。９９年のセンバツ大会では