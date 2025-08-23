ÀÐÇË¼óÁê¤Ï23Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤Î³¤¾å¼«±ÒÂâ²£¿Ü²ì´ðÃÏ¤Ç¡¢»ö¼Â¾å¤Î¶õÊì²½¤Ë¸þ¤±½àÈ÷¤¬¿Ê¤à³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Î¸î±Ò´Ï¡Ö¤«¤¬¡×¤ò»ë»¡¤·¤¿¡£¸î±Ò´Ï¡Ö¤«¤¬¡×¤Ï¡¢¹âÀ­Ç½¥¹¥Æ¥ë¥¹ÀïÆ®µ¡¡¦F¡¼35B¤òÅëºÜ¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¡¢»ö¼Â¾å¤Î¶õÊì²½¤Ë¸þ¤±¤¿²þ½¤¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÀÐÇË¼óÁê¤Ï´ÏÆâ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿·±¼¨¤Ç¡¢¡Ö¹­Âç¤Ê¶è°è¤òÍ­¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Èô¹Ô¾ì¤¬¾¯¤Ê¤¤ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²æ¤¬¹ñ¤Î³¤¤È¶õ¤ÎËÉ±ÒÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢°ÕµÁ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£¡Ö¤«¤¬¡×¤¬F¡¼35B¤òÅëºÜ