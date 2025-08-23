◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム 8-3 ソフトバンク（23日、エスコンフィールドHOKKAIDO）首位ソフトバンクを2.5ゲーム差で追う2位日本ハム。首位攻防2戦目に勝利し、2連勝で1.5ゲーム差に迫っています。試合が動いたのは2回。日本ハム打線が対する先発・有原航平投手をとらえます。先頭のレイエス選手が第26号ソロを放つと、後続も連打で無死1、3塁のチャンスメイク。ここで万波中正選手にもタイムリーが生まれます。さらに相手のエ