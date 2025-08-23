Âè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ï23Æü¡¢·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢²­Æì¾°³Ø(²­Æì)¤¬ÆüÂç»°(À¾Åìµþ)¤ò²¼¤·¡¢²Æ¤Î¹Ã»Ò±à½éÍ¥¾¡¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£4Ëü5600¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿·è¾¡Àï¤Ç¤Ï¡¢¿·³ÀÍ­¸¾Åê¼ê(2Ç¯)¤¬8²óÅÓÃæ1¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¤ò¤ß¤»¤ë¤È¡¢¥¨¡¼¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤òÇØÉé¤¦ËöµÈÎÉ¾çÅê¼ê(2Ç¯)¤ÏÆÀÅÀ¤òÍ¿¤¨¤º¡£2Ç¯À¸Åê¼ê¤Î¥ê¥ì¡¼¤Ç²Æ½éÍ¥¾¡¡¢¸©Àª¤Ç¤Ï15Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£Âç²ñËÜÉô¤Ë¤è¤ë¤ÈÂç²ñ¤ÎÆþ¾ì¼Ô¿ô¤ÏÎß·×72Ëü4700¿Í¤òµ­Ï¿¡£ºòÇ¯¤Î67Ëü800¿Í¤ò5Ëü¿Í