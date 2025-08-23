８月２３日の新潟１２Ｒ・３歳上１勝クラス（芝１６００メートル＝１２頭立て）は、今村聖奈騎手が騎乗した２番人気のギフテッド（牝３歳、美浦・武井亮厩舎、父モーリス）と、内田博幸騎手が騎乗した３番人気のブルーベリーフィズ（牝３歳、美浦・木村哲也、父シスキン）で１着同着だった。勝ちタイムは１分３３秒０（良）。先に抜け出し、最後まで粘った今村騎手は本日２勝目。「最後はフラフラしたけどよく辛抱してくれたと