アニメ「クレヨンしんちゃん」がインド・ムンバイで２２日から行われている同国最大級のアニメーションアワード「ＡｎｉｍｅＩｎｄｉａ／Ａｎｉｍａｔｉｏｎ＆ＭｏｒｅＳｕｍｍｉｔ」で、最優秀外国語長編アニメーション映画賞を受賞した。しんちゃんが最優秀ライセンスキャラクター賞・インターナショナル部門にも選ばれ、２冠を獲得した。現在公開中の「映画クレヨンしんちゃん超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ」（