¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡Ú½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¡Û¢¦£Ä£å£Î£Á»³ºê¹¯¹¸Åê¼ê¢¦¥ä¥¯¥ë¥È»³ÌîÂÀ°ìÅê¼ê¡Ú½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¡Û¢¦ºå¿ÀÁ°Àî±¦µþ³°Ìî¼ê¢¦£Ä£å£Î£Á»°Åè°ìµ±Åê¼ê¢¦£Ä£å£Î£Á¥Ð¥¦¥¢¡¼Åê¼ê¢¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡Ú½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¡Û¢¦ÆüËÜ¥Ï¥à¼ÆÅÄ»â»ÒÅê¼ê¡Ú½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¡Û¢¦ÆüËÜ¥Ï¥à²ÏÌîÎµÀ¸Åê¼ê