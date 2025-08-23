神戸市の女性殺害事件で、移送のためJR新神戸駅に到着した谷本将志容疑者＝22日午後11時34分神戸市中央区のマンションで住人の会社員片山恵さん（24）が刺殺された事件で、兵庫県警に逮捕された東京都新宿区の会社員谷本将志容疑者（35）が、過去に神戸市に居住し、事件3日前からお盆の振り替え休を取って神戸に向かったことが23日、捜査関係者らへの取材で分かった。県警は、地縁のある神戸での足取りや片山さんを狙った動機を