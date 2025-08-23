お笑いコンビ・おぎやはぎ（矢作兼・小木博明）がMCを務める、BS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜後9：00）が、きょう23日に放送される。今回は、「祝・連載開始30周年！頭文字Dとコラボしたよ！オーナーさん、いらっ車い!!」と題し、連載30周年を迎えた人気マンガ『頭文字D』とのコラボした特別企画を送る。【最新番組カット】中古車市場で価格高騰中…AE86のライバルとして描かれた日産“名車”の