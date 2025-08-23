米国人俳優のオースティン・バトラー（３４）が、「００７」シリーズ次期ジェームズ・ボンド役の可能性を否定した。監督に決定しているドゥニ・ヴィルヌーヴとは、『デューン砂の惑星ＰＡＲＴ２』でタッグを組んだオースティンは、再び一緒に仕事をしたいとは思うものの、ボンド役はイギリス人が演じるほうが良いと感じているという。 【写真】あなたにとってのジェームズ