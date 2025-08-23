ÇÐÍ¥¤Î¹â²¬Ááµª¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼«Âð¤Î¿¢Êª¤Î²¼¤ËÀ¸¤¨¤¿¡¢ÄÁ¤·¤¤¤­¤Î¤³¤Î²èÁü¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¹â²¬Ááµª¡Û¡Öº£Ç¯¤â¥¦¥Á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¤è¡×¼«Âð¤Î¥¬¡¼¥Ç¥Ë¥ó¥°¤Ç¡Ö¹¬±¿¤­¤Î¤³¡×¤È¤ÎºÆ²ñ¤òÊó¹ð¹â²¬¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î²èÁü¤Ë¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¡£º£Ç¯¤â¥¦¥Á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¤è¡£¹¬±¿¤­¤Î¤³¡×¡Öº£Æü¤âÎÉ¤­Æü¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ ¹â²¬¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¤­¤Î¤³¤Ï¡¢¡Ö¥³¥¬¥Í¥­¥Ì¥«¥é¥«¥µ¥¿¥±¡×¤È¤¤¤¦