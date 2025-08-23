第１０７回全国高校野球選手権大会第１５日（２３日）の決勝戦は沖縄尚学が３―１と日大三（西東京）を下して初優勝を果たした。沖縄県勢が夏大会を制したのは２０１０年の興南以来、１５年ぶりとなった。マウンドにエース・末吉（２年）を中心にした歓喜の輪ができた。悲願の日本一を達成したナインが思いきり人差し指を天に向かって掲げた。２点差で迎えた９回、一死一、三塁のピンチ。代打・永野（３年）に対して渾身のスラ