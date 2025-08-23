JALUX¤Ï¡¢¡ÖJAL¥«¥ì¡¼Äê´üÊØ¡×¤ò8·î25Æü¤Þ¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÆâ¶õ¹Á¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖJALÆÃÀ½¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ó¡¼¥Õ¥«¥ì¡¼¡×¤ò3¤«·î´ÖÄê´üÇÛÁ÷¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤è¤ê5¡ó³ä°ú¤È¤Ê¤ë¡£²Á³Ê¤Ï5¿©¥»¥Ã¥È¡Ê3¥ö·î¤Ç·×15¿©¡Ë¤¬15,390±ß¡¢11¿©¥»¥Ã¥È¡ÊÆ±33¿©¡Ë¤¬30,780±ß¡£¤¤¤º¤ì¤âÀÇ¹þ¡£¿½¹þ¤ÏJAL Mall¤Ë¤Æ¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÛÁ÷Æü¤Ï½é²óÇÛÁ÷Æü¤Ï9·î20Æü¤Ç¡¢ÇÛÁ÷¤ÏËè·î20Æü¤´¤í¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£