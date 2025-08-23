ボーイズグループSUPER JUNIORのヒチョルがドンヘに対する告訴状を公開した。【画像】「解散の危機だった」ヒチョルが告白8月23日、ヒチョルは自身のインスタグラムを更新。彼は、「今日ドンヘがいい加減なことを言ったから驚いたでしょ？イ・ドンヘを告訴する」として、写真を公開した。写真には、「告訴状」という文字とともに「告訴人キム・ヒチョル」「被告訴人イ・ドンヘ」などの内容が記載されており、目を引いた。（写真提