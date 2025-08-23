ÂçºåÉÜÄ£¹ñ²ÈÀïÎ¬ÆÃ¶èÀ©ÅÙ¤Ë´ð¤Å¤¯¡ÖÆÃ¶èÌ±Çñ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂçºåÉÜ¤¬ÉÜÆâ»ÔÄ®Â¼¤Ë¡¢ÂÐ¾Ý¶è°è¤«¤é¤ÎÎ¥Ã¦¤ò´Þ¤àº£¸å¤ÎÂÐ±þ¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£»ÜÀß¤¬½¸Ãæ¤¹¤ëÂçºå»Ô¤Ç¤Î¶áÎÙ½»Ì±¥È¥é¥Ö¥ë¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÃÎ»ö¤Ï¿·µ¬¤ÎÊç½¸Ää»ß¤òÄó¾§¡£³°¹ñ¿ÍÌäÂê¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿»²±¡Áª¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢À¯ºöÅ¾´¹¤â»ëÌî¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ë¹½¤¨¤À¡£´Ø·¸¼Ô¤¬23Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÆÃ¶èÌ±Çñ¤Ïµ¬À©´ËÏÂ¤Î°ì´Ä¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿Ì±Çñ¤Î°ìÎà·¿¤Ç¡¢Î¹´Û¶È