「巨人４−１ＤｅＮＡ」（２３日、東京ドーム）巨人が３連勝。貯金を６月３０日以来の「２」とし、３位ＤｅＮＡとのゲーム差を３・５に広げた。ＤｅＮＡ先発・石田裕の前にパーフェクトに抑えられて迎えた五回、先頭の岡本が均衡を破る左越え１０号ソロ。２試合連続の一発に「回の先頭だったので、（塁に）出ようと思って打席に立ちました。ホームランを打てて嬉しいです」とコメントした。さらに７回にはバックスクリーン