¡Ö¥ä¥¯¥ë¥È¡Ýºå¿À¡×¡Ê£²£³Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¡Ëºå¿À¤ÎÁ°Àî±¦µþ³°Ìî¼ê¤¬£²£³Æü¡¢½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¡¢º£µ¨£³ÅÙÌÜ¤Î¹ß³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°Àî¤Ï£¹Æü¤Ë£±·³¤ØºÆ¾º³Ê¡££±£²Æü¤Î¹­ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë£´ÈÖ¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä³èÌö¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç½Ð¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î£±»î¹ç¤Î¤ß¤Ç¡¢ÂåÂÇ¤Ç¤Ï£²ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£