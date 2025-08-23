¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè27ÀáÊ¡²¬¡½À¶¿å¡Ê23Æü¡¢Ê¡²¬¡¦¥Ù¥¹¥ÈÅÅ´ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¥ê¡¼¥°Àï¤Ç8ÀïÉé¤±¤Ê¤·¤Î¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤¬¡¢¥Û¡¼¥à¤ÇÌó1¥«·î¤Ö¤ê¤Î¸ø¼°Àï¤ËÎ×¤à¡£À¶¿å¤Ë¤Ï4·î¤Î¥¢¥¦¥§¡¼Àï¤Ç1¡½3¤ÈÇÔ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Àã¿«¤ò´ü¤¹¡£¥¹¥¿¥á¥ó¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢»ÊÎáÅã¤Î¸«ÌÚÍ§ºÈ¤¬5·î10Æü¤Î²£ÉÍFCÀï°ÊÍè¡¢Ìó3¥«·îÈ¾¤Ö¤ê¤ËÀèÈ¯Éüµ¢¤·¤¿¡£¸«ÌÚ¤Ï²£ÉÍFCÀï¤Ç±¦µÓ¤Ë°ãÏÂ´¶¤òÁÊ¤¨¤ÆÅÓÃæ¸òÂå¡£Æ±21Æü¤ÎYBC¥ë¥ô¥¡¥ó¡¦¥«¥Ã¥×J2ÉÙ»³Àï¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢