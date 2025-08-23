俳優石原良純（63）が23日放送のカンテレ「ドっとコネクト」（土曜午前11時20分、正午＝関西ローカル）に出演。ロケ先でクマに遭遇したことを明かした。この日の番組では、各地でクマによる被害が相次いでいるという話題を取り上げた。北海道では、ハンターが過去に人を襲ったことのある体長2メートルのクマを駆除したことについて、クマ対策室に対して10日間で120件以上の苦情が殺到し、その大半が駆除を非難するものだったという