◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―１ＤｅＮＡ（２３日・東京ドーム）巨人は岡本和真内野手の先制ソロが決勝打となり３連勝。先発した井上温大投手は５回１／３を３安打無失点と粘投し、４勝目をマーク。５月２１日の阪神戦（甲子園）以来、約３か月ぶりに白星を挙げた。試合が動いたのは両軍無得点の５回。先頭の岡本が左中間へ先制の１０号ソロをたたき込み、先制点を奪った。２２日の同戦から２戦連発となり、２０２４年９月