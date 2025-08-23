¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í4¡½1DeNA¡Ê2025Ç¯8·î23ÆüÅìµþD¡Ëµð¿Í¤ÏDeNA¤ò²¼¤·¤Æ3Ï¢¾¡¡£2¥«¡¼¥ÉÏ¢Â³¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¡¢6·î30Æü°ÊÍè54Æü¤Ö¤ê¤ÎÃù¶â2¤È¤·¤¿¡£3°Ì¡¦DeNA¤È¤Ï3.5¥²¡¼¥àº¹¡£Áê¼êÀèÈ¯±¦ÏÓ¡¦ÀÐÅÄÍµ¤Ë4²ó¤Þ¤Ç´°Á´Åêµå¤òµö¤·¤Æ¤¤¤¿µð¿ÍÂÇÀþ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢0¡½0¤Î¤Þ¤Þ·Þ¤¨¤¿5²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î4ÈÖ¡¦²¬ËÜ¤¬º£µ¨½é¤Î2ÀïÏ¢È¯¤È¤Ê¤ëÀèÀ©¤Î10¹æ¥½¥í¡£1¡½0¤Î¤Þ¤Þ·Þ¤¨¤¿7²ó¤Ë¤Ï²¬ËÜ¤¬2ÂÇÀÊÏ¢È¯¤È¤Ê¤ë11¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤Æ¥ê¡¼¥É¤ò2ÅÀ¤Ë¹­¤²¡¢8²ó¤Ë¤ÏÀô