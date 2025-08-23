弁護士の紀藤正樹氏（６４）が２２日に自身の「Ｘ」を更新。「ＸＪＡＰＡＮ」のＹＯＳＨＩＫＩとアニメ「ダンダダン」をめぐる問題について言及した。８日に放送された同アニメでは「ＨＡＹＡＳｉｉ」と名乗るメタル系バンドが「ＨｕｎｔｉｎｇＳｏｕｌ」という曲を熱唱。上半身裸のドラマーや曲調から、ＹＯＳＨＩＫＩは「何これ、ＸＪＡＰＡＮに聞こえない？」と投稿するなどし、話題となった。同日には、同アニメが