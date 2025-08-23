¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í¡½£Ä£å£Î£Á¡Ê£²£³Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡ËÀô¸ýÍ§ÂÁÆâÌî¼ê¤¬µ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤¿¡££²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£¸²ó£±»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡£Áê¼ê£²ÈÖ¼ê¤Î¿¹¸¶¤ÎÅê¤¸¤¿£±£´£¸¥­¥í¤ÎÄ¾µå¤òÂª¤¨¡¢°ìÎÝÀþ¤òÇË¤ëÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤È¤Ê¤ê£³ÅÀÌÜ¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡££²»à°ì¡¢»°ÎÝ¤ÎÃæ»³¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¥«¥¦¥ó¥È£±¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é°ìÁö¤Î¼ãÎÓ¤¬ÅðÎÝ¤òÀ®¸ù¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Áê¼êÊá¼ê¡¦¾¾Èø¤ÎÁ÷µå¤¬°­Á÷µå¤È¤Ê¤ë¤È»°Áö¤ÎÀô¸ý¤¬¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ó¤Ç£´ÅÀÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£