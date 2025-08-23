◇男子プロゴルフツアーＩＳＰＳハンダ夏の決戦トーナメント第３日（２３日、北海道・ブルックスＣＣ＝７２８６ヤード、パー７２）第３ラウンドが行われ、３３位から出た小西たかのり（フリー）が９バーディー、ボギーなしの６３をマークし、通算１６アンダーで首位と２打差の５位に浮上した。インコースの裏街道からスタートすると、１６、１７番で４メートル、１８番は２メートル半を沈め、１番で残り１２２ヤードの第２