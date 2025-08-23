¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í¡½£Ä£å£Î£Á¡Ê£²£³Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ëµð¿Í¡¦ÂçÀªÅê¼ê¤¬£±²óÌµ°ÂÂÇ£²Ã¥»°¿¶£°Éõ¤È¹¥Åê¡£¥ê¡¼¥É¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ´°àú¤Ê»Å»ö¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£º£µ¨£µ£±ÅÐÈÄÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡¢ÀèÆ¬¤«¤é£±£µ£´¥­¥í¤ÎÄ¾µå¤òÏ¢È¯¡£ÀÐ¾å¤òÍ·¥´¥í¡¢ÂåÂÇ¤Î³á¸¶¡¢²ÜÌ¾¤ÏÏ¢Â³¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë¤Í¤¸Éú¤»¤¿¡££±£µÆü¤Îºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë°ÊÍè¡¢¼«¿È£·»î¹ç¤Ö¤ê¤Î½ÐÈÖ¡££¸ÅÐÈÄÏ¢Â³¤ÎÌµ¼ºÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£