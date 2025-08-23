¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° µð¿Í4-1DeNA(23Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à)µð¿Í¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¤¬2ËÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£µð¿ÍÂÇÀþ¤ÏDeNAÀèÈ¯¤ÎÀÐÅÄÍµÂÀÏºÅê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ4²ó¤Þ¤Ç½ÐÎÝ¤Ç¤­¤º¶ìÀï¤¹¤ë¤Ê¤«5²ó¤Î¹¶·â¡¢4ÈÖ¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¤¬¥Á¡¼¥à½é°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ë2»î¹çÏ¢Â³¤Î10¹æ¥½¥í¤ÇÀèÀ©¤·¤Þ¤¹¡£±ç¸î¤ò¤â¤é¤Ã¤¿°æ¾å²¹ÂçÅê¼ê¤Ï¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤Î6²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î²ÜÌ¾Ã£É×Áª¼ê¤Ë¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¡¢Â³¤¯·¬¸¶¾­»ÖÁª¼ê¤Ë±¦Ãæ´Ö¤òÇË¤é¤ì¤ë¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¤òÍá¤Ó¤Þ¤¹