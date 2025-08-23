◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム-ソフトバンク（23日、エスコンフィールドHOKKAIDO）日本ハムのドラフト1位ルーキー・柴田獅子投手が、6回から登板。これに応えるようにソフトバンクも7回に23年ドラフト1位の20歳・前田悠伍投手を起用し、未来のエース候補の共演が生まれました。まずマウンドにあがったのは、3点リードの6回から起用された柴田投手。福岡出身であり、ソフトバンクとの競合のすえ福岡大大濠高から日本ハムに入団した