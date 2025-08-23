プロボクシングWBA、WBC世界バンタム級1位の那須川天心（27＝帝拳）が23日、地元の千葉県・松戸市の松戸中央公園で「天心祭」を開催した。祭りのイベントでは友人であるお笑いコンビ「霜降り明星」の粗品とのトークショーを実施した。那須川は今年6月、世界前哨戦に臨みWBA世界同級6位のビクトル・サンティリャン（29＝ドミニカ共和国）に3―0判定勝ち。同2月には前WBO世界同級王者ジェーソン・モロニー（34＝オーストラリア）