圧倒的な成果を出す人は何が違うか。相撲ライターの西尾克洋さんは「相撲の世界で、まるで名物社長やワンマン社長のような強烈な個性を持っていた朝青龍は、圧倒的なスピードで大相撲のあり方そのものを進化させた。一方で、奔放さゆえに大相撲に打撃を与えもしたが、その奥底には人間性の深さがあった」という――。※本稿は、西尾克洋『ビジネスに効く相撲論』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／PhotoN