疲労を溜めないためには、どうすればいいか。スポーツトレーナーで理学療法士の中野崇さんは「デスクワークなど長時間の座り姿勢は、柔軟性の低下を招きやすい。筋肉が固い状態は、血流が低下しやすく、疲労物質の排出が遅れ、回復が妨げられる」という――。※本稿は、中野崇『40代からの脱力トレーニング 忙しくても体調がいい人の密かな習慣』（大和書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／RRice1981※写真はイメ