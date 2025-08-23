歩きタバコをしていた男性が突如燃え出し、焼死。だが遺体は、単純な着衣発火事故とは思えないほどに黒焦げだった。矛盾に納得できない市警の刑事で亜人のアナン・デューアは、マグリブ国家警察、略してNPMの捜査官カナイ・サレムに捜査協力することに。温泉中也さんの『現象X 超常現象捜査録』は、科学では説明できない事件を捜査する一話完結のクライムサスペンスだ。超常現象捜査×異色のバディが活躍。海外ドラマ好きはきっと