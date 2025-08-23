第107回全国高校野球選手権決勝第107回全国高校野球選手権は23日、甲子園球場で第15日が行われ、日大三（西東京）は沖縄尚学（沖縄）に1-3で敗れ、14年ぶり3度目の優勝はできなかった。日大三エースの近藤優樹（3年）投手は7回のピンチを脱出して気合を雄叫び。闘志あふれる姿に、ネットのファンも興奮した。1-2とリードを許して迎えた7回。日大三の近藤は、沖縄尚学の伊波槙人（3年）と対峙した。フルカウントからの7球目は