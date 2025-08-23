¿ÀÆàÀî¸©Ê¿ÄÍ»Ô¤Î»ñºàÃÖ¤­¾ì¤Ç23Æü¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ê¤É¤¬Ç³¤¨¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ»Ï©¤Î±ü¤Ç¹õ±ì¤¬·ã¤·¤¯Î©¤Á¾å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸áÁ°11»þ¤´¤í¡¢Ê¿ÄÍ»ÔÅÚ²°¤Î»ñºàÃÖ¤­¾ì¤Ç¡¢¡Ö¼«Å¾¼Ö¤Ê¤É¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ð¤Ï¼«Å¾¼Ö¤äÇÑºà¤Ê¤É¤ò¾Æ¤­¡¢Ìó2»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤¬¿Í¤Ï¤Ê¤¯·Ù»¡¤Ê¤É¤¬½Ð²Ð¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£