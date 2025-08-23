¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó°ËÃ£¤ß¤­¤ª¡Ê50¡Ë¤¬23Æü¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°1»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£À¸¸«°¦ÎÜ¡Ê23¡Ë¤òÀä»¿¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¡¢Âç¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¤Î±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¤¬Ë®²è¼Â¼Ì¤ÇÎòÂå¶½¹Ô¼ýÆþ2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¡¢°ËÃ£¤Ï¡Ö¤³¤Î´Ö±Ç²è¤Í¡¢¡ØTOKYO MER¡Ù¡×¤È¡¢¸ø³«Ãæ¤Î¡Ö·à¾ìÈÇTOKYO MER¡ÁÁö¤ë¶ÛµÞµßÌ¿¼¼¡ÁÆî³¤¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡ÖÎÉ