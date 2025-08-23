SixTONESの〓地優吾が23日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前10時25分）に出演。藤本美貴（40）庄司智春（49）夫妻に悩みを明かした。〓地は「後輩との関わりがわからない」と相談した。藤本は「兄弟っているんですか？」と質問すると、〓地は「兄がいます」と答えた。藤本は「私も末っ子、庄司さんも末っ子。末っ子って年下苦手なところがある」と語った。〓地は「他のメンバーは後輩をご飯に連れて行ったりしている