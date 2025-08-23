認知症予防に効果的なことは何か。医師の平松類さんは「昔の写真を見ながら、過去にあったことを思い出すと、認知機能の保持につながるから、アルバムを作るといい。その際には、子どもやペットの写真以外も意識して撮るといい」という――。※本稿は、平松類『それってホントに老化のせい？』（PHP研究所）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Haruka_k※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Haruka_k■「記憶力が